Гости фестиваля "Русский мир" в Сергиевом Посаде смогут выковать монету

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Посетители фестиваля "Русский мир" смогут вылепить кувшин из глины, вырезать поделку из дерева и выковать монету. Мероприятие пройдет 12 июня в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщила в среду пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Фестиваль "Русский мир", 12 июня, станет центральной площадкой празднования Дня России в Московской области. Его гостями будут около 10 тыс. человек. Вылепить настоящий кувшин из глины, вырезать поделку из дерева и даже выковать монету - это будет интересно и взрослым, и детям. На ярмарке ремесел гости вместе с мастерами смогут изготовить сувениры на память для всей семьи. Напоминание об одном из самых ярких праздников можно будет забрать с собой и сохранить на долгие годы", - говорится в сообщении.

В этнической зоне детям расскажут о традициях и культуре кочевников и братских народов России и Евразии. У стен Троице-Сергиевой лавры расположится импровизированная сцена театра "Русский терем". Его артисты покажут юным гостям два спектакля - "Жил-был волк" и "Аленький цветочек". На "Русской вечоре" юные гости поучаствуют в шапочных боях, будут водить хороводы.

"На Благовещенском поле гостей ожидают более 20 фестивальных площадок, и все они будут максимально разноплановыми. Без сомнений и взрослые, и дети смогут найти тот кусочек "Русского мира", который придется им по душе. Здесь и спортивная составляющая, и духовная культура нашей страны и братских народов, а также яркие исторические события, которые воспроизведут реконструкторы", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Фестиваль "Русский мир" впервые прошел в 2017 году. В 2019 году гостями мероприятия станут представители трех регионов России и семи стран.