Премию "Наше Подмосковье" получат 1 тыс. человек

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. Оргкомитет губернаторской премии "Наше Подмосковье" планирует вручить по итогам конкурса 1 тыс. премий, общий призовой фонд премии составит 180 млн рублей. Об этом в среду сообщила журналистам министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

"Мы решили делать акцент на качество. <...> Скорее всего, заявок будет много, но мы надеемся, что победителей будет не так много (по сравнению с 2018 годом - прим. ТАСС), но они будут качественными. <...> Будет 1 тыс. премий, 1 тыс. победителей по 180 тыс. рублей", - сказала Плещева.

Она отметила, что премии будут присуждаться за социально значимые проекты по четырем номинациям: "Экология", "Творчество и духовное наследие", "Волонтерство и благотворительность" и "Прорыв".

Подача заявок на соискание премии стартовала 3 июня и продлится до 4 августа. Церемония награждения лауреатов запланирована на 4 ноября.

Участником конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ, имеющий постоянную или временную регистрацию в Подмосковье.

Премия губернатора Московской области "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За шесть лет в конкурсе приняли участие более 230 тыс. человек, более 11,7 тыс. участников получили денежные премии в размере до 500 тыс. рублей. В прошлом году лауреатами премии стали 2018 участников.