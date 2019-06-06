Завод по переработке отходов производства удобрений появится в Подмосковье в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Опытный завод по переработке отходов производства минеральных удобрений - фосфогипса появится в Воскресенске в 2022 году. АО "ОХК "Уралхим" вложит в строительство нового предприятия около 700 млн рублей. Проект будет реализован при поддержке Минпромторга РФ и правительства Московской области. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОХК "Уралхим" Сергей Момцемлидзе в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Это серьезный шаг на пути к решению давней проблемы. При поддержке Минпромторга и правительства Московской области мы намерены создать экологически безопасный объект, основной задачей которого станет переработка складируемых отходов в полезное сырье. Производственные мощности планируем разместить рядом с местом получения самого фосфогипса. Таким образом, весь процесс будет организован, что называется, "с конвейера", - сказал по итогам мероприятия Момцемлидзе.

Присутствовавший на заключении договора министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметил, что взаимодействие сторон позволит решить экологическую проблему загрязнения окружающей среды и освободит значительные площади, занимаемые отвалами фосфогипса. "Коллеги из правительства Московской области выразили готовность оказать необходимую поддержку в реализации проекта", - сказал он.

Согласно материалам пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, мощность опытно-промышленной установки в Воскресенске на этом этапе составит 100 тыс. тонн в год, в перспективе она может быть увеличена до 700 тыс. тонн. Согласно планам инвестора, строительство начнется в 2019 году.

Фосфогипс состоит из гипса на 80-98%, также в нем содержатся редкоземельные металлы. Отвалы фосфогипса представляют собой пыльные белые горы, которые занимают много места и могут загрязнять воду и почву.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.