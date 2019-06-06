Гостиничный и гольф-комплекс появятся в Дмитровском округе Подмосковья в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Подмосковья и ООО "Гольф Эстейт" заключили соглашение о реализации проекта по строительству в Дмитровском городском округе гостиничного и гольф-комплекса ''Форест Хилл''. В реализацию проекта инвестируют около 5 млрд рублей.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент гольф-клуба ''Форест Хиллс'', генеральный директор ООО ''Гольф Эстейт'' Дмитрий Козаченко.

''Проект позволит создать объекты спорта, рекреации и сопутствующей инфраструктуры, организовать несколько сотен современных и высокопроизводительных рабочих мест. Результатом успешной реализации проекта станет создание в Подмосковье всесезонного многофункционального гольф-курорта мирового уровня'', - сказал журналистам Козаченко.

Этапы реализации проекта предполагают возведение новых объектов спорта и рекреации, развлекательной инфраструктуры и благоустройства, в том числе гостиничного комплекса, гольф-поля и парковой зоны вдоль реки Лутосня. Срок реализации - 2024 год, планируемый объем инвестиций - порядка 5 млрд. рублей. В результате реализации проекта планируется создать не менее 300 рабочих мест со средней заработанной платой - 42 тыс. рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.