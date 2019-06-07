Свалки "Непейно", "Лесная" и "Воловичи" в Подмосковье будут закрыты в приоритетном порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Полигон бытовых отходов "Непейно" в Московской области будет закрыт ориентировочно в октябре 2019 года, следом по приоритету - "Лесная" и "Воловичи". Эти свалки будут останавливать по мере открытия комплексов по переработке отходов (КПО) в Подмосковье, рассказал ТАСС в кулуарах Петербургского экономического международного форума министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

"Как только сдадутся КПО. Мы должны открыть два КПО в сентябре: вблизи Мячково (КПО "Южный" - прим. ТАСС) и вблизи Егорьевска (КПО "Восток" - прим. ТАСС). Как только их откроют, можно будет говорить о закрытии новых полигонов <...> Самые сложные полигоны у нас - "Воловичи", "Лесная", "Непейно" (он в октябре точно будет закрыт). То есть первый - "Непейно", затем по приоритету закрытия - "Воловичи" и "Лесная", - сказал он.

Сейчас в Московской области работают 15 полигонов старой формации: "Алексинский карьер" в городском округе Клин, "Астапово" в городском округе Луховицкий, "Воловичи" в городском округе Коломенский, "Егорьевский" в городском округе Егорьевск, "Каргашино" в городском округе Мытищи, "Лесная" в Серпуховском городском округе, "Малая Дубна" в городском округе Орехово-Зуево, "Непейно" в Дмитровском городском округе, "Озеры" в городском округе Озеры, "Сабурово" в Щелковском городском округе, "Тимохово" в городском округе Богородский, "Торбеево" в городском округе Люберцы, "Храброво" в городском округе Можайск, "Шатурский" в городском округе Шатура и "Ядрово" в Волоколамском городском округе.

Согласно новому проекту схемы обращения с отходами в Подмосковье, шесть из них должны перестать принимать мусор в 2019-2020 годах.

Ранее сообщалось, что вся новая инфраструктура по обращению с отходами в Московской области будет включать 13 мусоросортировочных комплексов, 12-13 комплексов по переработке отходов (КПО) и четыре завода по термической обработке отходов (сжиганию мусора, МСЗ). Совокупный объем инвестиций в эту схему Хромушин оценивал в 160 млрд рублей. Так, стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд рублей, всех КПО - около 30 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.