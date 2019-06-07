В Подмосковье обнаружено более 10 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в подмосковном Подольске более 10 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в подсобных помещениях на улицах Клемента Готвальда и Ульяновых обнаружили и изъяли более 10 тыс. бутылок алкогольной продукции общим объемом более 3 тыс. литров. Установлено, что данные боксы арендует 49-летний местный житель, работающий в организации, осуществляющей реализацию алкогольной продукции. Документов, подтверждающих законность происхождения обнаруженной алкогольной продукции, а также лицензии на право хранения алкогольной продукции по указанному адресу не имеется", - сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.