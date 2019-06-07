Главой Одинцовского округа стал Андрей Иванов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области избрал главой муниципалитета Андрея Иванова, ранее он руководил Одинцовским районом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В Одинцовском городском округе Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Иванов Андрей Робертович", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с действующим законодательством глава Одинцовского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Ранее Одинцовский муниципальный район и городской округ Звенигород были преобразованы в единый Одинцовский городской округ. Иванов являлся главой Одинцовского района.