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Главой Одинцовского округа стал Андрей Иванов

Он будет исполнять обязанности главы муниципального образования в течение пяти лет

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области избрал главой муниципалитета Андрея Иванова, ранее он руководил Одинцовским районом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В Одинцовском городском округе Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Иванов Андрей Робертович", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с действующим законодательством глава Одинцовского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Ранее Одинцовский муниципальный район и городской округ Звенигород были преобразованы в единый Одинцовский городской округ. Иванов являлся главой Одинцовского района.

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