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ПМЭФ-2019

Подмосковье поднялось на две позиции в рейтинге инвестклимата АСИ

Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) по итогу 2018 года, улучшив представленную в прошлом году позицию на две строчки. Об этом в пятницу сообщается в аккаунте губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram.

"Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов АСИ. Мы поднялись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Хороший результат, но есть куда стремиться", - говорится в сообщении.

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Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов АСИ. Мы поднялись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Хороший результат, но есть куда стремиться. Задача нашей команды – делать максимально легкой работу партнеров в регионе и помогать им расширяться. Новые предприятия, новые инвестиции, модернизация производства – все это мы поддерживаем. #нашеподмосковье #пмэф #spief

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev)

Воробьев отметил, что власти Подмосковья должны делать максимально легкой работу инвесторов в регионе. "Новые предприятия, новые инвестиции, модернизация производства - все это мы поддерживаем", - отмечается в сообщении.

Национальный рейтинг инвестиционного климата презентован Агентством стратегических инициатив в рамках Петербургского международного экономического форума. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПМЭФ-2019
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