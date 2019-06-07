Подмосковье поднялось на две позиции в рейтинге инвестклимата АСИ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) по итогу 2018 года, улучшив представленную в прошлом году позицию на две строчки. Об этом в пятницу сообщается в аккаунте губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram.

"Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов АСИ. Мы поднялись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Хороший результат, но есть куда стремиться", - говорится в сообщении.