Пенсионеры Подмосковья смогут записаться в бесплатные секции через мобильное приложение

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Функция записи в бесплатные оздоровительные секции для пенсионеров появилась в приложении "Мобильный центр социальных услуг" (МЦСУ), сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Заказать сиделку, получить средства реабилитации или записаться в какую-нибудь оздоровительную секцию вы можете дистанционно. Наши мамы, отцы, дедушки и бабушки, как правило, умеют пользоваться смартфонами. Но, если какая-то сложность, то дети или знакомые могут позаботиться о них дистанционно - это ключевой момент. Наша социальная служба полностью адаптирована под эту программу, и каждый сотрудник оказывает максимум внимания и заботы", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отметили в пресс-службе, для того, чтобы записаться на бесплатные занятия, в мобильном приложении МЦСУ необходимо зайти в раздел "Долголетие в Подмосковье". После этого нужно отправить заявку, указав муниципалитет, учреждение и занятие. Далее с пользователем свяжется оператор для принятия заказа и уточнения деталей.

Мобильное приложение МЦСУ создано в целях повышения информированности и предоставления оперативной социальной помощи в оказании услуг: сиделки, социального такси, реабилитации, помощи волонтеров и связи с круглосуточными службами социального сопровождения. Как добавили в пресс-службе, по поручению Воробьева с 10 июня пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать различные активности в социальных центрах региона.