Около 7,5 тыс. рабочих мест планируют создать в ОЭЗ в Кашире

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Институт градостроительного и системного проектирования (ИГСП) разрабатывает проект планировки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кашире, реализация проекта ОЭЗ позволит создать в регионе 7,5 тыс. рабочих мест. Об этом во вторник сообщила пресс-служба научно-проектной коллаборации Quite White.

"Предлагаемая территория проектируемой особой экономической зоны составит 496 га, при этом под строительство производств предлагается 310 га. На территории ОЭЗ планируется разместить следующие отрасли промышленности - пищевую, фармацевтическую, химическую, электротехническую и IT, строительную, легкую, деревообрабатывающую и складскую. Общий объем застройки составит более 2 млн кв. м недвижимости. После полной реализации проекта ОЭЗ на территории Московской области будет создано 7,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что изменения в генплан и правила землепользования и застройки городского округа Кашира, необходимые для создания ОЭЗ "Кашира-парк", разработал Институт градостроительного и системного проектирования, входящий в коллаборацию Quite White. Организация также разрабатывает проект планировки ОЭЗ.

Также в пресс-службе добавили, что создание ОЭЗ будет способствовать модернизации и новому строительству всего комплекса инженерных сооружений города и новых автомобильных дорог.

Ранее власти Московской области подали в Минэкономразвития РФ заявку на создание особой экономической зоны в Кашире. Она создается без участия государственного финансирования. По словам зампредседателя правительства области Вадима Хромова, уже на этапе подготовки заявки удалось привлечь 5,7 млрд рублей инвестиций, которые в течение пяти лет планируется направить на формирование инфраструктуры ОЭЗ, а также пяти промышленных производств.

Научно-проектная коллаборация Quite White - это российская платформа, предоставляющая девелоперским компаниям и органам государственной власти спектр услуг в области комплексного развития территорий, градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, инженерных и эколого-градостроительных исследований, благоустройства.