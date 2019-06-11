Подмосковные власти создадут мобильное приложение о строительных объектах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Подмосковные стройки", с помощью которого желающие смогут следить за ходом строительства объектов, появится в Московской области. Об этом сообщил во вторник начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян на Всероссийском совещании по долевому строительству.

"Сейчас в стадии реализации мобильное приложение "Подмосковные стройки". Это интересная конструкция, когда любой человек может просто подписываться на обновления относительно конкретного строительства и получать пуш-уведомления. Более того, там будут реализованы истории с QR-кодами", - сказал Гарибян в ходе Всероссийского совещания о долевом строительстве.

Он добавил, что Главгосстройнадзор Подмосковья также планирует сделать "электронное взаимодействие" с порталом "Домклик" от Сбербанка.

"Домклик" - сервис для покупки квартир по ипотеке от Сбербанка. С недавнего времени в рамках сервиса доступны также продажа и перерегистрация жилья.