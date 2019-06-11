Спортивный фестиваль "Русский мир" открывается в Сергиевом Посаде

ТАСС, 12 июня. III Фестиваль национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир" пройдет в среду в подмосковном Сергиевом Посаде на Благовещенском поле, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Фестиваль откроет историческая реконструкция сражения у стен Троице-Сергиевой лавры, которое произошло в XVII веке в период Смутного времени. Тогда войска Лжедмитрия II более года осаждали монастырь, однако взять его не удалось - осада был снята войсками Михаила Скопина-Шуйского. "ФАДН России поддерживает идею фестиваля национальных видов спорта "Русский Мир" и в этом году выступает его соорганизатором, оказывая информационное, методическое и организационное содействие", - говорится в сообщении пресс-службы ФАДН России.

По данным агентства, на фестивале будут работать 30 тематических площадок, на главной сцене выступят фольклорные и национальные коллективы. В программе фестиваля заявлены соревнования по конноспортивной игре народов Средней Азии под названием "кок-бору", джигитовке и борьбе на конях. Отдельные площадки будут обустроены для соревнований в городошном спорте и традиционной русской игре с мячом - киле.

Кроме того, на этнических и развлекательных площадках "Русского мира" можно будет узнать о традиционной культуре и быте народов Евразии. Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" задуман как место коммуникации представителей различных регионов и культур, где этнокультурный компонент - ремесленные выставки, театрализованные представления, игры - представлен наравне со спортивным.

В ФАДН считают возможным дальнейшее расширение географии фестиваля. Фестиваль, по мнению агентства, может быть выведен на новый уровень, если в будущем начнет проходить в разных регионах России со своими уникальными спортивными и игровыми культурами.

Фестиваль посвящен памяти князя Александра Невского. Планируется, что "Русский мир" станет центральной площадкой празднования Дня России в Московской области, а в будущем - главным событием празднования 800-летия святого князя, считает министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, которого цитирует сообщение ФАДН. В 2018 году фестиваль входил в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу. Ожидается, что в 2019 году гостями фестиваля станут около 10 тыс. человек.