Петрушки со всего мира соберутся на осеннем фестивале в Подмосковье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первый международный фестиваль уличных театров "Петрушки мира" пройдет в городе Сергиев Посад Московской области 14-15 сентября. Он соберет участников из Италии, Испании, Турции и других стран, рассказали ТАСС в пресс-службе организаторов.

"Русский традиционный театр кукол "Петрушка" объявляет о проведении первого Международного фестиваля уличных театров "Петрушки мира", который проводит совместно с Министерством культуры Московской области и администрацией города Сергиев Посад. Он пройдет в музейном комплексе "Конный двор" Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника 14 и 15 сентября", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что накануне Русский традиционный театр кукол "Петрушка" (первый возрожденный в СССР уличный традиционный театр), созданный солистом балета Андреем Шавелем и театральным художником Валентиной Смирновой, отметил свой 30-летний юбилей. В фестивале осенью примут участие такие Петрушки, как Пульчинелла из Италии, Полишинель из Франции, Панч из Англии, Каспер из Германии и Нидерландов, Карагез из Турции, Дон Кристобаль из Испании, Ласло из Венгрии, Кашпарек из Чехии, а также русские Петрушки из разных городов.

"Природа уличного театра, - петрушечного театра - древняя и на редкость привлекательная для семейной аудитории. Нам очень хочется, чтобы подмосковный город с уникальным потенциалом - Сергиев Посад - запустил на орбиту новый, самобытный, фестиваль, на который приехали бы гости из разных стран", - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, чьи слова приводят в пресс-службе.