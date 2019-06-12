Военно-патриотический лагерь "Бородино-2019" открылся в Подмосковье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Всероссийский военно-патриотический лагерь "Бородино-2019" открылся в Можайском районе Подмосковья, в течение дня на территории лагеря пройдут военно-исторические реконструкции эпизода сражения Отечественной войны 1812 года и боя Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель администрации музея-заповедника "Бородинское поле".

"В 11:00 - торжественная церемония открытия военно-патриотического лагеря "Ратники Отечества. Бородино-2019", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после торжественной церемонии открытия в лагере запланировано проведение военно-исторических реконструкций эпизода сражения Отечественной войны 1812 года и боя Великой Отечественной войны. Кроме того, в течение дня ожидаются концерт духового оркестра Росгвардии, мастер-класс чемпиона мира по боксу среди профессионалов Дениса Лебедева, а также показательные выступления подразделений специального назначения Росгвардии.

Вечером для гостей лагеря пройдет концерт ко Дню России, после которого состоится запуск праздничного салюта.

Как отметил собеседник агентства, лагерь "Ратники Отечества. Бородино-2019" реализован благотворительным фондом "Ратники Отечества". В смене, которая пройдет с 11 по 24 июня, примут участие около 1,5 тыс. детей из 32 регионов страны, среди участников кадеты Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии России, учащиеся школ и кадетских корпусов, дети ветеранов и военнослужащих, воспитанники военно-патриотических клубов, подростки из многодетных и малообеспеченных семей.

Военно-патриотический проект "Бородино" реализуется с 2014 года. За это время его посетили свыше 6 тыс. подростков из 50 регионов России.