Более 2,1 тыс. процедур ЭКО выполнили в Подмосковье в рамках ОМС за пять месяцев 2019 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили врачи с января по май 2019 года в Московской области в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В целом до конца года их число должно составить 5,6 тыс., сообщила в четверг пресс-служба Минздрава региона.

"В январе-мае этого года жительницам Московской области было проведено более 2,1 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках ОМС. Кроме того, в данный период благодаря ЭКО на свет появились порядка 600 детей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в прошлом году было запланировано и проведено 4,8 тыс. процедур ЭКО, таким образом в планах на этот год было заявлено почти на 17% больше процедур. Длительность ожидания ЭКО составляет не более 21 дня. Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, предварительно оформив квоту. Процедуру ЭКО могут выполнить в учреждениях здравоохранения не только Московской области, но также Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Калужской области, Рязани и Твери - всего в 32 медицинских учреждениях.

Отмечается, что все желающие оформить направление на процедуру ЭКО могут узнать подробную информацию и перечень необходимых документов на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе "Информация".