Выплаты на школьную форму оформили 9,5 тыс. учеников из многодетных семей в Подмосковье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выплаты на приобретение школьной формы с начала года оформили почти для 9,5 тыс. учеников подмосковных школ из многодетных семей, общая сумма выплат превышает 28 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена 9417 детям из многодетных семей, на общую сумму более 28,2 млн рублей. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей", - рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, чьи слова процитировали в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для получения выплаты многодетные родители должны предоставить справку о том, что их ребенок является учеником подмосковной школы.

Всего в многодетных семьях Московской области воспитывается свыше 90 тыс. детей школьного возраста. Раз в год многодетная семья может получить выплату на приобретение школьной формы на каждого ребенка, обучающегося в региональной школе.