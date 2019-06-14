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СК начал проверку информации о заселении жителей Красногорска в барак с плесенью

Кроме того, здание имеет статус памятника федерального значения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту заселения жителей Красногорска в барак с плесенью, признанный памятником федерального значения. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в эфире телеканала "Россия 1" вышел сюжет о нарушении прав жителей Красногорска, которых 45 лет назад "временно" заселили в ветхий барак без фундамента и коммуникаций. В сюжете отмечается, что по периметру всего дома наблюдается плесень, при это здание имеет статус памятника федерального значения.

"Следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Врадий.

Следователи дадут оценку всем озвученным обстоятельствам.

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