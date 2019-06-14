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Уровень преступности в Подмосковье снизился на 30% благодаря системе "Безопасный регион"

Планируется, что в 2021 году уровень преступности снизится еще на 10-15%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Внедрение системы видеонаблюдения "Безопасный регион" в Московской области способствует снижению правонарушений в регионе, за пять лет уровень преступности в Подмосковье снизился на 30%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По итогам 2018 года Подмосковье вошло в 20 регионов РФ с наименьшим уровнем преступности. За пять лет он снизился на 30%. В 2019-2020 годах системами видеонаблюдения будет оборудована большая часть подъездов многоквартирных домов в Московской области. Таким образом, планируется снизить уровень преступности в 2021 году еще на 10-15%", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении, также в новых микрорайонах Подмосковья важно создавать опорные пункты полиции.

"Безопасный регион" - централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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