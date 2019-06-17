Информационный ресурс для абитуриентов начал работу в Подмосковье

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Портал с информацией о колледжах и вузах "Учись и работай в Подмосковье" заработал в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба Минобразования Московской области.

"Это площадка для всех желающих продолжить свое образование в одном из средне-специальных или высших учреждений региона", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.

Она пояснила, что на портале представлена необходимая для абитуриентов информация о колледжах и вузах региона с адресами и контактными телефонами, а также перечнем специальностей и направлений. "Это очень удобный ресурс для абитуриентов. На сайте можно выбрать место для обучения по различным критериям - будь то направление подготовки или территориальное месторасположение образовательного учреждения", - добавила Забралова.

По словам зампредседателя правительства, в вузах Подмосковья предусмотрено около 4 тыс. бюджетных мест. Большая часть из них рассчитана на педагогические, а также на инженерно-технологические специальности.