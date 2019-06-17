В Красногорске открывается II Форум добровольных поисково-спасательных отрядов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Деловая программа II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов пройдет во вторник в Красногорске в Доме правительства Московской области, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Ежедневно добровольцы, которые занимаются поисками пропавших людей, сталкиваются с одними и теми же проблемами: дезориентированные люди уходят из больниц или теряются на территории медицинских учреждений; маленькие дети погибают, провалившись в канализационные люки; человека с мобильным телефоном в лесу не успевают спасти, потому что его телефон разрядился во время разговора с оператором 112. <...> А ежегодно в России фиксируют от 70 до 100 тыс. случаев пропажи людей, в 25% из которых поиски не приносят результатов. Все это не выдуманные страшные истории, а пугающая реальность", - говорится в сообщении организаторов.

Целью форума, который пройдет с 18 по 22 июня, является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На него приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив (АСИ) и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В деловую программу входит обсуждение вопросов профилактики пропаж в группах риска, проблем межведомственного взаимодействия и использования новых технологий при поисково-спасательных работах, организации системы обучения волонтеров и модели финансирования ресурсных центров в регионах.

Для участников форума пройдут теоретические лекции и полевые учения в гостинице "AZIMUT Переславль" в селе Иванисово Переславского района Ярославской области. Члены отрядов обменяются опытом проведения различных типов поисково-спасательных работ, применения техники, собак, коней при поиске, отработают свои навыки на практике. Отдельной частью программы станут соревнования старших поисковых групп и проведение сценарных поисков, а также командно-штабные учения.

В ходе форума пройдет презентация и тестирование проектов команд конкурса "Одиссея", в рамках которого участники разрабатывают поисково-спасательные технологии нового поколения. Квалификационные испытания разработок, в котором приняли участие 17 команд, прошли 10-13 июня на полигоне в Калужской области, а финал конкурса состоится осенью 2019 года.

Форум проводится Центром поиска пропавших людей при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, АСИ, правительства Московской области и информационного агентства России ТАСС.