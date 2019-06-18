Около 1,8 тыс. незаконных рекламных объектов устранили в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. незаконно установленных рекламных объектов устранили в Московской области по предписаниям регионального Госадмтехнадзора с начала 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В результате проверок инспекторами Госадмтехнадзора Московской области с начала года различные ответственные организации устранили 1788 незаконно размещенных рекламных объектов. Наибольшее количество незаконных рекламных объектов было устранено в городских округах Коломенский - здесь устранили 114 рекламных объекта, Чехов (108), Дмитров (99), Балашиха, а также в муниципальном районе Воскресенск (72)", - говорится в сообщении.

Чаще всего нарушителями становятся крупные торговые центры, которые самовольно устанавливают объявления, рекламные плакаты и наклейки на фасадах зданий и ограждениях. Эти информационные объекты демонтируются после соответствующих предписаний Госадмтехнадзора.

В пресс-службе напомнили, что законодательство Московской области предусматривает штрафы за размещение рекламных объявлений и изображений без предварительного согласования с органами местного самоуправления. Размер штрафа варьируется от 1,5-2,5 тыс. рублей для физических лиц и до 10-30 тыс. рублей - для юридических.