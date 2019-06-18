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МЧС предупреждает о дожде с грозами в Подмосковье в ближайшее время

Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области призывает быть более внимательными и острожными в связи с ожидаемой в ближайшее время непогодой - дождем с грозой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 13:30 мск до 21:00 мск местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности и рекомендуют по возможности не выходить на улицу, при грозе держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами, а также настоятельно рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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