Химическую обработку борщевика вдоль дорог завершили в Подмосковье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Химическую обработку борщевика Сосновского вдоль региональных трасс завершили в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Борщевик - ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи.

"Дорожные службы обработали от борщевика более чем 1,9 тыс. км полос отвода вдоль автодорог. Работы по химобработке начались в мае и завершились в полном объеме в середине июня. Наибольший объем работ выполнен вдоль автодорог в Дмитрове, Волоколамском районе и Истре. Сейчас рабочие приступили к механическому окосу растения в населенных пунктах", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что химическую обработку борщевика провели с применением гербицидов, которые не наносят вред окружающей среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на борьбу с борщевиком в 2019 году будет направлено около 500 млн рублей из областного бюджета.

Всего в текущем году власти Московской области планируют обработать от борщевика Сосновского более 30 тыс. га земли.