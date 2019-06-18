Суд обязал полностью компенсировать ущерб от незаконной свалки СНТ в Богородском округе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мособлсуд обязал садовое некоммерческое товарищество (СНТ) "Радуга" в Богородском городском округе Подмосковья компенсировать в полном размере ущерб, причиненный в результате образования незаконной свалки. Как сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона, сумма ущерба составила около 500 тыс. рублей.

"Московский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе Минэкологии. Министерство оспаривало решение Ногинского городского суда, который неправомерно уменьшил размер ущерба, причиненного незаконной свалкой в СНТ "Радуга", расположенном в Богородском городском округе. На сегодняшний день Мособлсуд восстановил справедливость, и нарушителям придется сполна компенсировать ущерб окружающей среде", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ранее на участке, принадлежащем СНТ "Радуга", была обнаружена незаконная свалка строительных отходов, основную массу которых составляли скол бетона, кирпича, гипсокартон и полиэтиленовые мешки со строительным мусором. За нарушение СНТ было привлечено к административной ответственности. На основе лабораторных исследований образцов отходов был рассчитан ущерб в размере около 500 тыс. рублей. Однако решением Ногинского городского суда эта сумма была уменьшена до 150 тыс. рублей.