Рекультивацию мусорного полигона "Левобережный" в Подмосковье проведут в 2021-2022 годах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Работы по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Левобережный" в городском округе Химки планируют провести в 2021-2022 годах. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации муниципалитета.

"Сейчас ведутся проектные работы, на территории полигона проходят мониторинговые мероприятия по определению его состояния, берут пробы воздуха и почвы. Параллельно специалисты оценивают риски: есть ли угроза возгорания, сколько на полигоне свалочного газа и фильтрата. Средства на рекультивацию выделены. Проведение работ запланировано на 2021-2022 годы", - говорится в сообщении.

Полигон "Левобережный" принимал отходы с 1980-х годов до 2012 года. Его окончательная площадь составила 37 га, свалка накопила 8,9 млн тонн отходов.

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология", который включает следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.