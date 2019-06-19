Более 100 тыс. свечей зажгут в Подмосковье в День памяти и скорби

Москва, 19 июня. /ТАСС/. Участники акции "Подмосковье помнит" зажгут свыше 100 тыс. свечей в День памяти и скорби 22 июня. Памятные мероприятия пройдут во всех городах Московской области, сообщила в среду пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

"22 июня в Московской области состоится региональная акция "Подмосковье помнит". Жители городов Московской области, представители общественных и военно-патриотических движений, неформальных сообществ, члены общественной палаты Московской области зажгут более 100 тыс. свечей и почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания у мемориалов и памятников участникам ВОВ в муниципальных образованиях Подмосковья. В каждом городе будет выложено название города из свечей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мероприятия начнутся накануне памятной даты, 21 июня, когда ветераны передадут эстафету огня от мемориала "Вечного огня" в Люберцах молодому поколению из организаций "Волонтеры Победы" и "Молодая Гвардия". Основной площадкой областной акции станет Можайск, где 22 июня в 21:00 мск начнется театрализованное представление "Начало войны".

Крупные мероприятия запланированы во Фрязино, где пройдет памятный митинг и будет спущен на воду двухметровый самолет с зажженными на корпусе свечами в память о герое войны Иване Иванове, совершившем первый самолетный таран в первый день Великой Отечественной войны. В Орехово-Зуево состоится театрализованная постановка "А свадьбы были на войне".

В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, был объявлен Днем памяти и скорби. В эту дату на территории России приспускаются государственные флаги, проходят памятные мероприятия, россияне чтут память тех, кто 1418 дней и ночей приближал победу.