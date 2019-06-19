Реконструкция Путилковского шоссе в Красногорске начнется в июле

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции Путилковского шоссе в подмосковном городском округе Красногорск начнутся в июле текущего года, завершить реконструкцию планируется в конце 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В июле подрядчик приступит к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Завершить работы по реконструкции запланировано в конце 2020 года", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он отметил, что расширение дороги обеспечит транспортную доступность жилых районов, в том числе строящегося жилого комплекса "Большое Путилково". В пресс-службе добавили, что протяженность участка, на котором будут проведены работы, составляет порядка 1,6 км. Этот участок шоссе расширят до четырех полос движения.

"Параметры Путилковского шоссе с автодороги местного значения будут доведены до магистрального значения. Перспективная пропускная способность составит 30 тыс. автомобилей в сутки. В рамках реконструкции предусмотрено устройство тротуаров и линий наружного освещения", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что стоимость реконструкции дорожного участка составит порядка 2,3 млрд рублей. Необходимые средства выделены из дорожного фонда региона.