Жители Подмосковья будут получать уведомления о готовности соцкарт по электронной почте

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жителей Московской области, получающих социальную карту, будут предупреждать о ее готовности по электронной почте, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе III форума социальных инноваций регионов.

"У большинства людей есть социальная карта. И раньше нужно было три раза идти в МФЦ, чтобы получить социальную карту. <...> Она действует пять лет, и сегодня в Московской области, если вы приходите по месту жительства в МФЦ, то карта, если срок годности истек, уже вас ждет. Но следующая опция - это push-уведомления. Мы будем присылать на почту информацию, что ваша карта готова", - сказал Воробьев.

Также губернатор добавил, что развитие в регионе цифровизации позволило сократить очереди к врачам узкого профиля в 20 раз.

Помимо этого, в Подмосковье успешно функционирует система автозаказа льготных лекарств. "Если в твоей аптеке заканчивается лекарство, то поставщик реально видит желтую и красную зону, и автозаказ тебе в нужное время привозит лекарства. У нас в феврале было порядка 500 обращений в день на эту проблему, сейчас [их число] снизилось до 50. Я считаю, что это прорыв", - добавил Воробьев.