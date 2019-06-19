Доходы Подмосковья по итогам 2018 года выросли на 12,2%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Доходы бюджета Московской области по итогам 2018 года выросли на 12,2% по сравнению с 2017 годом - до 511,5 млрд рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

В среду в Московской областной думе прошли общественные слушания исполнения бюджета Подмосковья за 2018 год. Доклад по нему представила заместитель министра экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина. 20 июня документ будет рассмотрен на заседании регионального парламента.

"Бюджет Московской области за 2018 год исполнен по доходам в объеме 511,5 млрд рублей с приростом к 2017 году на 55,7 млрд рублей или на 12,2%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области составили 458,7 млрд рублей и по сравнению с 2017 годом выросли на 41,9 млрд рублей или на 10,1%", - говорится в сообщении.

Бюджет пополнился в основном за счет налогов на доходы физических лиц и прибыль организаций, отметили в министерстве.

Расходы региональной казны также увеличились за отчетный период - на 14,6%, до 540,4 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета по итогам 2018 года составил 6,3% (28,9 млрд рублей) к объемам доходов. Это безопасный уровень, по данным Министерства экономики и финансов Подмосковья.

Госдолг Московской области на начало 2019 года составил 128,8 млрд рублей. "Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета составило 28,1%. Эффективность кредитной политики Подмосковья подтверждена повышением рейтинга Moody’s с Ba2 до Ва, прогноз "позитивный", - добавили в ведомстве.