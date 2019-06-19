Территорию природного заказника в Подмосковье планируют увеличить в шесть раз

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья подготовило проект реорганизации природного заказника "Болото Сетка", расположенного в Балашихе и Щелкове. Особо охраняемую природную территорию (ООПТ) предлагается переименовать в "Озерный" и увеличить ее площадь почти в шесть раз, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Специалисты Минэкологии подготовили проект реорганизации природного заказника "Болото Сетка" <...> В ходе обследования заповедной территории сотрудники природоохранного фонда "Верховье" установили, что в существующую ООПТ, созданную в 2016 году, не включены ценные экосистемы - водные объекты и прилегающие к ним территории <...> Минэкологии предлагает увеличить площадь заказника со 179 до 1063 га и дать ему новое название - "Озерный", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при обследовании заказника на его территории установили обитание около 90 видов позвоночных животных. В их числе виды, внесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, большой веретенник, кедровка. Кроме того, в заказнике найдены семь видов краснокнижных растений.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология". Всего в Подмосковье в настоящий момент существует около 250 ООПТ.