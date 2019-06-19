В Подмосковье восстановят пионерские лагеря времен СССР

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области и группа компаний "Просвещение" заключили соглашение, в рамках которого планируется восстановить пионерские лагеря советского времени на территории Подмосковья. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках III Форума социальных инноваций регионов в Москве заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

"Подписание соглашения является первым шагом в совместной работе по развитию имущественного комплекса бывших пионерских лагерей Подмосковья. Это позволит нам системно решить вопрос их восстановления, вовлечь невостребованные объекты в хозяйственный оборот и, что самое главное, получить большой социальный эффект - расширить инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется отобрать пилотные объекты и подготовить технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования", - приводят в сообщении слова Куракина.

Как добавили в пресс-службе, курировать вопрос восстановления лагерей будет министерство имущественных отношений региона.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана, системная реализация проекта по восстановлению пионерских лагерей позволит за два-три года восстановить утраченную инфраструктуру детского отдыха в Московской области.

Также в пресс-службе отметили, что сотрудничество регионального правительства и ГК "Просвещение" будет способствовать расширению возможностей для детского отдыха и создаст дополнительные рабочие места на территории Подмосковья.