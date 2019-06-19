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Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус попал ДТП на трассе М-4 "Дон" на территории Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 25 км трассы М-4 рейсовый автобус совершил столкновение со стоявшей в среднем ряду машиной "Газель", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел недалеко от города Видное.

В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.

По данным регионального главка, "Газель" совершила аварийную остановку по причине неисправности и остановилась в среднем ряду, автобус врезался в стоявшую машину.

Движение в данном районе затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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