СК возбудил дело о халатности в отношении сотрудников администрации Балашихи

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи СК возбудили еще одно уголовное дело в отношении сотрудников администрации подмосковной Балашихи - о халатности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По поручению председателя СК России, данному по результатам приема граждан, проведена проверка и возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Балашихи (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - сообщила Врадий. Санкция этой статьи предполагает штраф до 120 тыс. рублей, исправительные или обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.

По данным следствия, должностные лица администрации Балашихи с 2003 года не предоставляли жилье гражданам, проживающим в домах непригодных для проживания. В ближайшее время будет осмотрен дом, допрошены жильцы и должностные лица администрации.

"Хотелось бы отметить, что это не единственное уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников администрации Балашихи. Так, в производстве следователей второго управления ГСУ СК России по Московской области находится несколько уголовных дел коррупционной направленности, по одному из которых в числе обвиняемых - первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль", - отметила Врадий.

В среду в пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что на личном приеме к главе ведомства Александру Бастрыкину обратились жительницы Балашихи с тем, что почти 1 тыс. человек проживает в доме 1946 года постройки, который признан администрацией района непригодным. Однако их не переселяют из-за отсутствия необходимых договоров застройщика с администрацией. Как сообщили в СК, подмосковные следователи неоднократно отказывались проводить проверки по данному факту. В этой связи Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также назначил служебные проверки в отношении руководителя следственного отдела по Балашихе и его заместителя, сейчас он отстранен от исполнения обязанностей.