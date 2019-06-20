Обучение 11,5 тыс. предпенсионеров планируют организовать в Подмосковье до 2024 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья рассчитывают привлечь к программам профессионального обучения около 11,5 тыс. жителей предпенсионного возраста до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Наше министерство еженедельно ведет мониторинг, содержащий сведения о лицах предпенсионного возраста, желающих принять участие в мероприятиях по обучению и дополнительному образованию. На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению готовы приступить более 1,7 тыс. человек, а в общей сложности до 2024 мы планируем обучить порядка 11,5 тыс. жителей предпенсионного возраста", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время свыше 100 предпенсионеров проходят обучение по программам профессиональной переподготовки, 47 - по программам повышения квалификации и 49 - по программам профессионального обучения. Самыми востребованными направлениями в обучении в регионе стали инженерное дело, бухгалтерия, педагогика, кадровое делопроизводство и информационные технологии. Обучение проходит в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.