Знаки отличия для сельских старост появятся в Подмосковье

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, который позволит органам местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья устанавливать для сельских старост специальные знаки отличия.

"Проектом закона предоставляется право органам местного самоуправления устанавливать для старост сельских населенных пунктов специальные нагрудные знаки и иные знаки различия", - сказал на заседании Мособлдумы председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов.

Он добавил, что координация деятельности органов местного самоуправления по созданию соответствующих знаков отличия для сельских старост будет осуществляться Геральдической комиссией Московской области.

Как сообщается на сайте Мособлдумы, староста может назначаться в сельском населенном пункте для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей.