Более 30 человек обратились к врачам в Подмосковье в связи с жарой с начала июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 30 человек обратились к врачам в Московской области из-за жаркой погоды, которая установились в столичной агломерации с начала июня 2019 года, из них 16 были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала июня 2019 года в Подмосковье за медицинской помощью из-за тепловых и солнечных ударов обратился 31 человек, из них 12 - дети. Госпитализированы были 16 взрослых и девять детей. Минздрав Московской области напоминает о соблюдении рекомендаций врачей при нахождении на открытых площадкой в жаркие дни", - сообщили в ведомстве.

С первой недели июня в столичном регионе установилась жаркая погода. Некоторые дни температура в Москве и Московской области превышала уровень 30 градусов. В особенно жаркие дни пассажирам московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) раздавали воду, в городе открылись комнаты прохлады, а столичные коммунальные службы орошали водой дороги.