Рекультивацию пяти свалок в Подмосковье начнут в июле

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рекультивация пяти закрытых мусорных полигонов в Московской области начнется в июле 2019 года в рамках направления "Чистая страна" национального проекта "Экология". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья в четверг.

"В июле 2019 года начнется рекультивация пяти полигонов в Подмосковье: "Аннино", "Долгопрудный", "Дубна Левобережная", "Кулаковский", "Царево". Разработка и утверждение проектов рекультивации этих полигонов была осуществлена в 2018 году", - сообщил собеседник агентства.

Тендеры на рекультивацию "Аннино" и "Долгопрудного" уже разыграны, отметили в пресс-службе ведомства. Заключить контракты на реабилитацию всех пяти свалок рассчитывают в июне-июле 2019 года. По словам заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, все процедуры удалось выполнить быстро и качественно.

Всего на территории Московской области было 39 полигонов, из них 24 закрыты, 15 продолжают работать. Общая площадь остановленных свалок, по данным Минэкологии региона, - 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. На рекультивацию свалок в Подмосковье в 2019-2021 годах предполагается направить порядка 20 млрд рублей, сообщал в январе 2019 года губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям.