Приемная кампания началась в вузах Подмосковья

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прием документов на очную и очно-заочную формы обучения начался в шести вузах Московской области, об этом в четверг сообщает пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"Сегодня началась приемная кампания в подмосковные вузы. Абитуриенты, получившие баллы по ЕГЭ, с этого дня могут подавать документы для поступления на очную и очно-заочную формы обучения", - процитировали в пресс-службе Забралову.

Она отметила, что на территории Московской области действуют шесть высших учебных заведений.

Также Забралова добавила, что в подмосковных вузах в текущем году для абитуриентов выделили около 4 тыс. бюджетных мест.

Ранее в Московской области запустили портал с информацией о колледжах и вузах "Учись и работай в Подмосковье". На сайте представлена необходимая для абитуриентов информация о колледжах и вузах региона с адресами и контактными телефонами, а также перечнем специальностей и направлений.