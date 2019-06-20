Первая в России котельная с рециркуляцией газов заработала в Подмосковье

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Котельная мощностью 49,2 МВт с возможностью рециркуляции газов заработала в Балашихинском городском округе Московской области. Это первая подобная котельная в России, сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"Стационарная котельная в строящемся жилом комплексе - первая в России, в которой применена система рециркуляции газов. Это значит, что часть отработавших газов возвращается обратно в горелку, что позволяет снизить расход топлива, а также приводит к уменьшению токсичности и выбросов оксидов азота", - говорится в сообщении.

Застройщик этого комплекса - "МИЦ". В компании отметили, что система рециркуляция газов также позволила сократить высоту дымовой трубы со стандартных 60 до 36 м. Котельную ввели в эксплуатацию в 2018 году в тестовом режиме, на полную мощность ее перевели в конце мая 2019 года. Однако до сегодняшнего дня о ней не сообщалось.

По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, эта котельная будет обслуживать 35 домов. Также в этом комплексе будут пять детских садов на 900 мест, две общеобразовательные школы со спортивными стадионами на 3,2 тыс. учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивный центр.

Оксиды азота - NO и NO2 считаются загрязняющими атмосферу веществами. По данным столичного "Мосэкомониторинга", они в основном генерируются автотранспортом, предприятиями нефтехимической отрасли и объектами теплоэнергетики.