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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Улицу в Подмосковье отремонтируют после прямой линии с Путиным

Предполагается, что ремонт закончат к августу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Улицу Комсомольская, которая находится в микрорайоне Салтыковка в городском округе Балашиха, отремонтируют после обращения местных жителей на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Улицу Комсомольская, которая находится в частном секторе в микрорайоне Салтыковка в городском округе Балашиха, отремонтируют в этом году. Во время "Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным" прозвучал вопрос от жителей микрорайона Салтыковка о ремонте улицы Комсомольской", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, которого процитировали в пресс-службе, администрация Балашихи включила улицу Комсомольская в план ремонта за счет средств местного бюджета.

"Завершить ремонт дороги планируется к августу. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области взяло на контроль ремонт данной дороги", - сказал Гержик.

Как уточнили в пресс-службе, в текущем году в Балашихе отремонтируют около 50 дорог.

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