Строительство транспортной развязки в Солнечногорске завершится в 2022 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют построить дорожную развязку в Солнечногорском районе, чтобы улучшить транспортную доступность индустриального парка "Есипово". Работы, как ожидается, завершатся в 2022 году, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с ОАО "МИСК" на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильных дорог М-10 "Россия" и… Ложки - Поварово - Пятница. Автодорога улучшит доступ к индустриальному парку "Есипово" и автомобильному заводу "Мерседес". <...> Окончание строительства развязки запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развязка позволит устранить проблемный участок и увеличит его пропускную способность на 30-40%.

Также в пресс-службе уточнили, что суммарная протяженность новой четырехполосной дороги со съездами будет составлять 4,7 км. В ходе строительства установят шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.