Власти Подмосковья ввели сертификат для оплаты кружков

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Московской области предоставят возможность оплаты услуг дополнительного образования в частных центрах с помощью электронного сертификата с 1 сентября 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"Сегодня в среднем каждый второй ребенок в Московской области пользуется услугами дополнительного образования, предоставляемыми бюджетными образовательными организациями за счет средств муниципалитета. В некоторых муниципалитетах такие возможности есть лишь у каждого четвертого ребенка. Во многом это связано с тем, что учреждения сами придумывают те или иные программы, не учитывая интересы большого числа жителей. Остальные ребята вынуждены либо вовсе не заниматься дополнительно, либо платить коммерческим организациям. Новая методика решит данную проблему. С помощью сертификата оплатить можно будет не только программы, предоставляемые учреждениями допобразования, но и школьные кружки и занятия в частных образовательных организациях", - цитирует пресс-служба Забралову.

Уточняется, что сертификат будет именным, а функция его получения - доступна в личном кабинете на портале госуслуг области. "Сертификат формируется ежегодно, его стоимость обновляется каждый календарный год. В среднем она составит более 12 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в проект включили 38 муниципальных образований региона. Методика персонифицированного финансирования дополнительного образования будет распространяться только на программы общего развития и досуга.