Гранты в размере 1,5 млн рублей вручили юным музыкантам Подмосковья

КЛИН /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил гранты ученикам детских музыкальных школ и школ искусств региона. Сумма каждого гранта составляет 1,5 млн рублей.

"Сегодня мы выдали премии талантливым детям <...> по 1,5 млн рублей. Я очень надеюсь, <...> что эти деньги помогут нашим деткам победить на разных международных конкурсах. Они уже участвуют в них, и очень важно, чтобы мы там не затерялись", - сказал журналистам Воробьев.

В ходе торжественной церемонии, которая проходила на площадке V Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, губернатор вручил гранты шести одаренным ученикам. Всего премию планируется предоставить 10 юным музыкантам.

Отбор детей для присуждения грантов проводился по итогам рейтингования обучающихся и результатов конкурсных прослушиваний, проводимых Межрегиональным благотворительным фондом "Новые имена России". Соответствующие губернаторские гранты присуждаются в регионе впервые. Полученные средства будут потрачены на приобретение музыкальных инструментов и на участие в творческих мероприятиях различных уровней.

V Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 21 по 30 июня в мемориальном музее-заповеднике композитора. Фестиваль проводится в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье" правительства Московской области при поддержке Министерства культуры РФ.