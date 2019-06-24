В Пушкине планируют благоустроить набережную реки Серебрянка

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют благоустроить набережную реки Серебрянка в Пушкинском городском округе, работы будут проводить в текущем году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Благоустраиваемый участок расположен на территории микрорайонов Дзержинец и Серебрянка города Пушкино. 1 тыс. м - общая длина участка береговой линии, 5,3 га - общая площадь благоустройства, 12 га - площадь водной глади в районе благоустройства. Близость железнодорожной станции и автовокзала означает, что новая парковая зона привлечет потоки посетителей не только из Пушкино, но и из соседних жилых массивов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас набережная реки представляет собой неукрепленный заболоченный берег. Работы по благоустройству намечены на текущий год.

"Здесь появятся новые смотровые площадки - это будут новые достопримечательности берега. Они связаны дорожками в единый маршрут, делают более привлекательными и зрелищными соревнования и тренировки водноспортивной базы и судомодельной школы. Новые достопримечательности - архитектурные объекты и геопластика (преобразование рельефа) - дополнят зеленый берег и придадут ему новый смысл и ценность. Вид с противоположного берега и с моста станет уникальным зрелищем, новой визитной карточкой города", - добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на набережной появятся смотровая и прогулочная зоны, площадки для тренировок и детские игровые площадки.