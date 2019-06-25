"Сергиево-Посадский хлебокомбинат" возобновил работу после приостановки из-за долгов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Работа "Сергиево-Посадского хлебокомбината" в Московской области возобновлена после приостановки из-за задолженности, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

Предприятие приостановило работу в мае 2019 года из-за долгов ресурсоснабжающим компаниям на сумму свыше 6 млн рублей. Также завод накопил 14-16 млн рублей задолженности по заработным платам за несколько месяцев. В итоге 40 из 130 сотрудников объявили голодовку и прекратили ее 18 июня.

18 июня по поручению губернатора области Андрея Воробьева Хромов провел экстренное совещание на хлебокомбинате. Совместно с руководством комбината и муниципалитета, надзорными органами, разработаны шаги по сохранению предприятия, выплате зарплаты работникам и перезапуску производства. На следующий день сотрудники предприятия получили первые выплаты долга по зарплате. Новый инвестор перечислил 4,7 млн рублей для погашения задолженности за один месяц.

"Планируем предоставить предприятию рассрочку по оплате энергоресурсов. За ночь на предприятии произвели 5,9 тонн или 13,8 тыс. единиц продукции. Завод в ближайшее время должен выйти на достаточный объем производства", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия области Андрея Разина.