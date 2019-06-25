С начала года в Московской области закрыли 40 игорных клубов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции с начала года закрыли 40 игорных клубов в Подмосковье, всего задержано 45 человек по подозрению в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщил журналистам представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Александр Домрачев.

"За пять месяцев 2019 года полиция выявила и закрыла 40 игорных клубов и привлекла к уголовной ответственности 45 злоумышленников. Чаще всего игорные заведения находились в частных жилых домах, квартирах или работали под видом пунктов приема ставок", - сказал он.

По словам Домрачева, проделанная работа позволила значительно сократить количество подпольных игровых клубов на территории Московской области.