Власти Подмосковья планируют благоустроить 10 набережных в 2019 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Московской области намерены провести работы по благоустройству 10 набережных до конца 2019 года, сообщил ТАСС во вторник министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

"К концу 2019 года в Подмосковье появятся 10 набережных, а также шесть скверов и 11 городских площадей", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, планируется обустроить набережную Москвы-реки в Красногорске, пешеходную зону вблизи берега реки Кожурновка в Бронницах и пешеходный маршрут "Улица Зайцева и Москворецкая набережная" в Коломне. Кроме того, благоустроят набережные в Сергиевом Посаде, Дубне, Солнечногорске, Власихе и Балашихе.

Уточняется, что в Раменском планируется обустроить береговую зону пруда Чернавка. У водоема появятся экотропы в виде деревянных понтонов, деревянные спуски к воде с местами для отдыха, пирсы и пляж. На берегу реки Серебрянка в Пушкинском районе построят смотровые и детские игровые площадки, также там появятся зоны для занятия спортом.

Хайкин отметил, что всего в 2019 году в регионе планируется благоустроить 50 общественных территорий.