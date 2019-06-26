УГИБДД Подмосковья просит водителей быть более аккуратными на дорогах в непогоду

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов в Московской области быть более внимательными в период дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни на территории Московской области возможно выпадение осадков в виде дождя, в связи с чем возможно осложнение дорожной обстановки в регионе. Госавтоинспекция региона рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Главная задача водителей - быть предельно осторожными и ни в коем случае не продолжать движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что особое внимание необходимо проявлять пешим участникам дорожного движения. "Пешеходы должны помнить, что поднятые воротники, капюшоны и раскрытые зонты значительно ограничивают видимость. Родителям необходимо позаботиться о безопасности детей: цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе световозвращающие элементы", - заключили в управлении.