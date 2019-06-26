Смертность в результате ДТП на дорогах Подмосковья сократилась почти на 43% за пять лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количество ДТП со смертельным исходом сократилось в Московской области почти на 43% за пять лет, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В рамках указа президента [РФ Владимира Путина] за последние пять лет мы практически на 43% снизили смертность в результате ДТП, в этом году идем темпом - минус 10% по сравнению с 2018 годом. Важнейшая задача - исключить опасные участки дороги, разделить полосы, сделать освещение, надземные и подземные переходы", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, в 2014 году количество случаев ДТП со смертельным исходом в Подмосковье составило около 1,7 тыс., в то время как в 2018 году число таких аварий сократилось до 938.

В пресс-службе отметили, что за пять лет в Московской области построили более 30 региональных дорог, около 20 мостов, 16 путепроводов и семь развязок. Всего было отремонтировано около 13,5 тыс. км дорожного полотна. "С целью достижения результатов, предусмотренных нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги", в Подмосковье в этом году отремонтируют 466 дорог регионального значения, построят 57 км новых дорог, семь мостов и путепроводов, реконструируют 16,6 км дорог и мост", - уточняется в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.