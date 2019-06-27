В Подмосковье задержаны хозяева подпольной плантации конопли

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали мужчину и женщину, которые подпольно выращивали коноплю в арендованном доме, у них изъято 115 кустов конопли. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что мужчина и женщина арендовали частный дом на территории СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) в Истринском районе Московской области и оборудовали помещение для незаконного культивирования наркосодержащих растений. Подозреваемые использовали оборудование для искусственного увеличения в них содержания сильнодействующего вещества, что способствовало многократному усилению наркотического воздействия на организм человека от употребления изготовленной из них марихуаны. Изъято 115 кустов конопли, 72 стеклянные банки с веществом растительного происхождения, увлажнители воздуха, тепловые лампы и другие приспособления, используемые для незаконного культивирования каннабиса, а также контейнеры с семенами и грунт", - сказала представитель МВД.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), суд заключил подозреваемых под домашний арест.